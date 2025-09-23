Дефіцит продуктів у Київській області наразі найбільш помітний на ринку олії та супутніх категоріях.

Дефіцит продуктів у Київській області став помітнішим через проблеми з вирощуванням соняшнику на півдні країни, повідомляє Politeka.

Найсильніше постраждала Херсонщина: посуха 2025 року змусила аграріїв частково знищувати посіви, а після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим. Відсутність дощів лише поглибила проблему, а сухі правобережні території змушували переорювати або викорчовувати поля. Перші показники врожайності виявилися критично низькими – 0,2–0,3 т/га. Додатково весняні заморозки, шквали, буревії та нашестя сарани погіршили ситуацію.

Попри локальні втрати, загалом продовольчий баланс країни лишається відносно стабільним. У степових зонах Кіровоградської, Полтавської, Миколаївської та Одеської областей умови для посівів були кращими, що дозволяє розраховувати на загальний збір у межах 13,5–14 млн тонн. На регіональних ринках відчувається скорочення переробки: деякі підприємства переключилися на сою та ріпак, а запаси насіння зменшилися. Через це з’явився дефіцит олії, що відразу вплинув на споживачів.

Улітку 2025 року середня роздрібна ціна літра сягнула 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні становив 100,4. У торговельних мережах вартість коливалася: у АТБ пляшка 0,9 л коштувала 72,27 грн, а в Сільпо аналогічний продукт продавався за 96,99 грн.

Дефіцит продуктів у Київській області наразі найбільш помітний на ринку олії та супутніх категоріях. Зростання цін у магазинах змушує покупців уважніше формувати кошики та обирати більш вигідні пропозиції, щоб оптимізувати витрати.

Джерело: Телеграф

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.