Дефицит продуктов в Киевской области наиболее заметен на рынке масла и сопутствующих категориях.

Дефицит продуктов в Киевской области стал заметнее из-за проблем с выращиванием подсолнечника на юге страны, сообщает Politeka.

Сильнее всего пострадала Херсонщина: засуха 2025 заставила аграриев частично уничтожать посевы, а после разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным. Отсутствие дождей лишь усугубило проблему, а сухие правобережные территории заставляли перепахивать или выкорчевывать поля. Первые показатели урожайности оказались критически низкими – 0,2–0,3 т/га. Дополнительно весенние заморозки, шквалы, ураганы и нашествия саранчи усугубили ситуацию.

Несмотря на локальные потери, в целом продовольственный баланс страны остается относительно стабильным. В степных зонах Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей условия для посевов были лучше, что позволяет рассчитывать на общий сбор в пределах 13,5-14 млн тонн. На региональных рынках ощущается сокращение переработки: некоторые предприятия переключились на сою и рапс, а запасы семян уменьшились. Из-за этого появился дефицит масла, сразу повлиявший на потребителей.

Летом 2025 года средняя розничная цена литра составила 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле составил 100,4. В торговых сетях стоимость колебалась: у АТБ бутылка 0,9 л стоила 72,27 грн, а у Сильпо аналогичный продукт продавался за 96,99 грн.

Дефицит продуктов в Киевской области наиболее заметен на рынке масла и сопутствующих категориях. Рост цен в магазинах заставляет покупателей более внимательно формировать корзины и выбирать более выгодные предложения, чтобы оптимизировать затраты.

