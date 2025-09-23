Безкоштовне житло для ВПО в Харкові стало одним із головних напрямків державної підтримки для тих, хто втратив дах над головою через війну.

Уряд передбачив кілька програм, що дозволяють отримати нове безкоштовне житло або компенсацію у Харкові, і скористатися цим можуть не лише ВПО, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається внутрішньо переміщеним особам, військовослужбовцям та родинам, що постраждали від війни.

Державні програми створені для того, щоб допомогти людям у складних обставинах знайти новий дім, а також отримати компенсацію, якщо будинок був зруйнований.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає, як саме відбувається процес надання соціального прихистку. Важливо врахувати, що це не швидкий процес, адже він потребує ретельного збору документів та довгого очікування.

Цього року акцент роблять на підтримці внутрішньо переміщених осіб, військових, людей з інвалідністю, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також родин загиблих військових і тих, чиє помешкання зруйнувала війна.

Для переселенців держава пропонує нове помешкання у відносно безпечних регіонах країни, яке фінансується міжнародними партнерами. Також є можливість отримати службові квартири, хоча найчастіше це тимчасовий варіант.

Пріоритет віддається родинам з дітьми, людям старшого віку та особам з інвалідністю. Окремої уваги заслуговують програми підтримки. Перша з них - «єВідновлення».

Вона допомагає для внутрішньо переміщених осіб та людей, чиї оселі були зруйновані. Тут не надають вже готове безкоштовне житло для ВПО у Харкові, однак ініціатива передбачає компенсацію у вигляді сертифікатів на новий дім або коштів для його будівництва.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області: частина українців заплатить більше.