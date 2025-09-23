Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове стало одним из главных направлений государственной поддержки для тех, кто потерял крышу над головой из-за войны.

Правительство предусмотрело несколько программ, позволяющих получить новое бесплатное жилье или компенсацию в Харькове, и воспользоваться этим могут не только ВПЛ, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется внутренне перемещенным лицам, военнослужащим и семьям, пострадавшим от войны.

Государственные программы созданы для того, чтобы помочь людям в сложных обстоятельствах найти новый дом, а также получить компенсацию, если здание было разрушено.

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет, как происходит процесс предоставления социального приюта. Важно учесть, что это не быстрый процесс, ведь он требует тщательного сбора документов и долгого ожидания.

В этом году акцент делают на поддержке внутренне перемещенных лиц, военных, людей с инвалидностью, сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также семей погибших военных и тех, чье жилище разрушила война.

Для переселенцев государство предлагает новое жилище в относительно безопасных регионах страны, финансируемое международными партнерами. Также есть возможность получить служебные квартиры, хотя чаще всего это временный вариант.

Приоритет отдается семьям с детьми, людям постарше и лицам с инвалидностью. Отдельного внимания заслуживают программы поддержки. Первая из них – «єВідновлення».

Она помогает для внутренне перемещенных лиц и людей, чьи дома были разрушены. Здесь не предоставляют уже готовое бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, однако инициатива предусматривает компенсацию в виде сертификатов на новый дом или средств для его строительства.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области: часть украинцев заплатит больше.