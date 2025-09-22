Дефіцит молочних продуктів у Харківській області вже визначає нові умови для домашніх господарств.

Дефіцит молочних продуктів у Харківській області вже формує нові реалії для внутрішнього ринку, повідомляє Politeka.

Влітку 2025 року українці відчули значне зростання цін на молоко та масло. Літр молока коштує 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла за акцією продається від 73,70 грн. Аналітик "Інфагро" Максим Фастєєв відзначає, що пропозиція сировини збільшуватиметься поступово, проте високі ціни на масло пояснюються великим попитом на жир і протеїн.

Фахівці підкреслюють, що експорт українського масла до ЄС скорочується. Постачання, хоч спочатку планувалося завершити до кінця липня, триватиме ще кілька тижнів. Уповільнення експорту збільшує обсяг продукту на внутрішньому ринку та може зменшити ціни, але ринок залишається перегрітий. Виробники й дистриб’ютори вже коригують стратегії продажів.

Сезонне зниження надоїв, потреба у протеїні для експорту та накопичення запасів масла вплинули на ціни. У серпні молоко коштувало 41,5 грн/л, а масло – зросло з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні продукти залишаються дорожчими на 10–20% у порівнянні з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснює, що здорожчання пов’язане зі скороченням кількості молочних господарств, зменшенням поголів’я корів та подорожчанням кормів і енергоресурсів. «Менше корів – менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе зростання ще на 5–7%», – додав він.

Розширення постачання з боку фермерських кооперативів частково стабілізує ситуацію, проте ефект буде нетривалим. Споживачам радять планувати покупки та орієнтуватися на акційні пропозиції. Дефіцит молочних продуктів у Харківській області вже визначає нові умови для домашніх господарств.

