Дефицит молочных продуктов в Харьковской области уже формирует новые реалии для внутреннего рынка, сообщает Politeka.

Летом 2025 украинцы почувствовали значительный рост цен на молоко и масло. Литр молока стоит 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла по акции продается от 73,70 грн. Аналитик Инфагро Максим Фастеев отмечает, что предложение сырья будет увеличиваться постепенно, однако высокие цены на масло объясняются большим спросом на жир и протеин.

Специалисты подчеркивают, что экспорт украинского масла в ЕС сокращается. Снабжение, хотя изначально планировалось завершить до конца июля, продлится еще несколько недель. Замедление экспорта увеличивает объем продукта на внутреннем рынке и может снизить цены, но рынок остается перегрет. Производители и дистрибьюторы уже корректируют стратегию продаж.

Сезонное снижение надоев, потребность в протеине для экспорта и накопления запасов масла повлияли на цены. В августе молоко стоило 41,5 грн/л, а масло выросло с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические продукты остаются дороже на 10–20% по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что удорожание связано с сокращением количества молочных хозяйств, уменьшением поголовья коров и удорожанием кормов и энергоресурсов. «Меньше коров – меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможен рост еще на 5–7%», – добавил он.

Расширение поставок фермерских кооперативов частично стабилизирует ситуацию, однако эффект будет непродолжительным. Потребителям рекомендуют планировать покупки и ориентироваться на акционные предложения. Дефицит молочных продуктов в Харьковской области определяет новые условия для домашних хозяйств.

Источник: Фокус

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.