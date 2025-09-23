Представители Укрзализныци принесли извинения за временные неудобства, подчеркнув, что новый график движения поездов из Киева носит лишь временный характер.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов из Киева из-за масштабных работ на железнодорожных путях, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в Телеграмм-канале.

"Укрзализныця" сообщила пассажирам о временных изменениях и внедрении нового графика движения поездов из Киева, связанных с проведением плановых ремонтно-путевых работ. Железнодорожники объяснили, что в межсезонье традиционно выполняются такие работы с тем, чтобы обеспечить безопасность движения и создать максимально комфортные условия для путешествий.

Начиная с 28 сентября, на отдельных участках будут проходить ремонтные работы пути и смежной инфраструктуры. В этой связи часть поездов временно изменит маршруты или расписание движения. Пассажирам рекомендовано учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

Новый график движения поездов из Киева будет действовать с 28 сентября 2025 года по 15 октября 2025 года будет ограничен маршрут некоторых поездов. № 233/234 сообщением Киев – Рахов будет курсировать только до станции Ворохта и продлится до 13 октября. Аналогично поезд № 143/144 сообщением Сумы - Рахов временно будет следовать только до станции Ворохта до 15 октября.

Отдельно отмечено, что экспресс №233/234 Киев – Ворохта в определенные даты вообще не будет курсировать. Из Киева он не будет отправляться 29 сентября, 1, 7, 13 и 15 октября. В обратном направлении из Ворохты не будет курсировать 2, 8, 14 и 16.

В период с 28 сентября по 12 октября несколько экспрессов, обычно следующих дальше, будут курсировать только до станции Ворохта. Это касается №57/58 и №55/56.

Экспресс № 751/752 не будет курсировать в ряд определенных дат. Его движение будет отменено 23, 24 и 25, а также 30 сентября. В октябре состав не будет отправляться 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 и 16 числа.

Представители Укрзализныци принесли извинения за временные неудобства, подчеркнув, что проведение таких ремонтных работ является обязательной частью работы железной дороги.

