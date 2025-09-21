Цей графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Кіровоградській області охоплює велику кількість будинків і ділянок.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Кіровоградській області передбачає проведення капітальних і планових ремонтів, а також розчистку трас на кількох вулицях та провулках, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Кіровоградобленерго.

22 вересня роботи проводитимуться з 09:00 до 17:00 у Кошаро-Олександрівці на вулицях Кооперативна, Садова, Степова, Хутір, у Луполовому на Набережній та Сонячній, а також у Шевченка на Б.Хмельницького та Шевченка. 23 числа аналогічні заходи заплановано у тих же населених пунктах та за тими ж адресами.

24 вересня капітальний ремонт відбуватиметься у Кошаро-Олександрівці та Луполовому за раніше зазначеними адресами, водночас у Богдановому планові роботи проведуть на вул. Лесі Українки та Божка, а також у Маньківському на Господарській. 25-го планові ремонти заплановані у Синицівці на вулицях Вишнева, Івана Франка, Л.Українки, Миру, Свободи та Шевченка, а капітальний ремонт — у Кошаро-Олександрівці та Луполовому за відомими адресами.

26 числа заплановано планові роботи в Лозуватій на Героїв України та Шевченка, а також у Йосипівці на Водяному, Врожайній, Дружби, Миру, Художньому таШевченка. 27 та 28 числа передбачена розчистка траси у Лозуватій на Калиновій, Степовій та Центральній.

Цей графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Кіровоградській області охоплює велику кількість будинків і ділянок, включно з основними вулицями та провулками, та передбачає проведення ремонтних робіт і підготовку інфраструктури до безпечного та стабільного електропостачання.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право