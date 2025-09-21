Этот график отключения света в неделю с 22 по 28 сентября в Кировоградской области охватывает большое количество домов и участков.

График отключения света в неделю с 22 по 28 сентября в Кировоградской области предусматривает проведение капитальных и плановых ремонтов, а также расчистку трасс на нескольких улицах и переулках, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Кировоградоблэнерго .

22 сентября работы будут проводиться с 09:00 до 17:00 в Кошаро-Александровке на улицах Кооперативная, Садовая, Степная, Хутор, в Луполово на Набережной и Солнечной, а также у Шевченко на Б.Хмельницкого и Шевченко. 23 числа аналогичные мероприятия запланированы в тех же населенных пунктах и ​​по тем же адресам.

24 сентября капитальный ремонт будет проходить в Кошаро-Александровке и Луполово по ранее указанным адресам, в то же время в плане работы Богдана проведут на ул. Леси Украинки и Божко, а также в Маньковском на Хозяйственной. 25-го плановые ремонты запланированы в Синицовке на улицах Вишнево, Ивана Франко, Л.Украинки, Мира, Свободы и Шевченко, а капитальный ремонт — в Кошаро-Александровке и Луполово по известным адресам.

26 числа запланированы плановые работы в Лозовой на Героев Украины и Шевченко, а также в Иосифовке на Водяном, Урожайной, Дружбы, Мира, Художественном и Шевченко. 27 и 28 числа предусмотрена расчистка трассы в Лозовой на Калиновой, Степной и Центральной.

Этот график отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Кировоградской области охватывает большое количество домов и участков, включая основные улицы и переулки, и предусматривает проведение ремонтных работ и подготовку инфраструктуры к безопасному и стабильному электроснабжению.

