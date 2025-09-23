Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області передбачає теплі та прохолодні дні з мінливою силою вітру.

Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області обіцяє змінний характер температури та вітру з 24 по 30 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

За цей період відчуватиметься значна різниця між денними та нічними показниками.

У середу, 24 вересня, стовпчики термометрів піднімуться до +26°C вдень, а нічна температура опуститься до +13°C. Напрямок вітру переважно північний, із поривами до 12 м/с. Наступного дня, 25 числа, денні температурні показники знову досягнуть +26°C, при цьому подих повітря залишатиметься північним, а пориви — до 9 м/с. У п’ятницю, 26-го, стовпчики термометрів покажуть +16°C вдень та +11°C вночі.

Субота, 27 вересня, буде трохи прохолоднішою: вдень +15°C, у нічний час +6°C, при північно-східному напрямку повітря, що іноді сягатиме 8 м/с. У неділю, 28 числа, температурні показники знову піднімуться до +16°C вдень і +5°C вночі. У понеділок, 29 числа, денна температура становитиме +17°C, нічна — +6°C, подих повітря змінить вектор на південний-східний.

У вівторок, 30 вересня, прогріється до +15°C вдень і +8°C вночі. Напрямок вітру південно-західний, пориви до 9 м/с. Опади очікуються лише в цей день у вигляді 0,2 мм, тоді як інші дні залишаться без дощу.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області передбачає теплі та прохолодні дні з мінливою силою вітру, переважно північного і північно-східного напрямку, з невеликими поривами. Опадів практично не буде, що дозволяє мешканцям планувати активності та бути готовими до різких коливань температури між днем і ніччю.

