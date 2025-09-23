Прогноз погоды на неделю в Запорожской области теплые и прохладные дни с переменной силой ветра.

Прогноз погоды на неделю в Запорожской области обещает изменяющийся характер температуры и ветра с 24 по 30 сентября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

За этот период будет ощущаться разница между дневными и ночными показателями.

В среду, 24 сентября, столбики термометров поднимутся до +26°C днем, а ночная температура опустится до +13°C. Направление ветра преимущественно северное, с порывами до 12 м/с. На следующий день, 25 числа, дневные температурные показатели снова достигнут +26°C, при этом воздух будет оставаться северным, а порывы — до 9 м/с. В пятницу, 26-го, столбики термометров покажут +16°C днем ​​и +11°C ночью.

Суббота, 27 сентября, будет несколько прохладнее: днем ​​+15°C, в ночное время +6°C, при северо-восточном направлении воздуха, иногда достигающем 8 м/с. В воскресенье, 28 числа, температурные показатели снова поднимутся до +16°C днем ​​и +5°C ночью. В понедельник, 29 числа, дневная температура составит +17°C, ночная - +6°C, дыхание воздуха сменит вектор на юго-восточный.

Во вторник, 30 сентября, прогреется до +15°C днем ​​и +8°C ночью. Направление ветра юго-западное, порывы до 9 м/с. Осадки ожидаются лишь в этот день в виде 0,2 мм, в то время как другие дни останутся без дождя.

Итак, прогноз погоды на неделю в Запорожской области предполагает теплые и прохладные дни с переменной силой ветра, преимущественно северного и северо-восточного направления, с небольшими порывами. Осадков практически не будет, что позволяет жителям планировать активность и быть готовыми к резким колебаниям температуры между днем ​​и ночью.

