Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Запорізькій області варто враховувати під час планування повсякденних справ.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Запорізькій області передбачає масштабні планові роботи з ремонту електрообладнання у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Так, 22 вересня з 08:00 до 17:00 світло тимчасово відключать у селі Сонячне на вулицях 8 Березня, Абрикосова, Виноградна, Вишнева, Заозерна, Незалежності, Олександрівська, Престижна та Прогресивна. У цей самий час ремонтні роботи пройдуть у селах Івано-Ганнівка, Наталівка, Степне та Черепівське, а також у Лежиному на вулицях Будівельників, Вишнева, Залізнична, Козацька, Козача, Культурна, Мирна, Полева, Привокзальна, Садова, Святкова, Степова, Центральна, Шевченка. У Широкому роботи охоплять Першотравневу, а у Придніпровському — Набережну.

23 вересня роботи тривають у Лежиному на Лугова, Молодіжна, Привокзальна, Садова, Центральна, у Степному на Нагорна та Урожайна, а також у Нова Оленівка, Новоолександрівка, Новостепнянське та Шевченківське. Частково електропостачання обмежене у Степному на Абрикосова, Вербова, Виноградна, Вишнева, Молодіжна, Набережна, Нагорна, Первомайська.

А також: Першотравнева, Піщана, Тараса Шевченка, Тіниста, Травнева, Чарівна, Щаслива, Ясна, Зелений, Мирний та Садовий. Одночасно ремонтуватимуть електрообладнання у Августинівці, Дніпрових Хвилях, Долинівці, Крилівському, Новопетрівці, Федорівці, Петрополі, Надії, Петропавлівці, Наталівці, Долинському, Розумівці, Широкому.

24 числа відключення очікують у Кушугумі на Соборна та Шевченка, а також у Новосергіївці, Смоляне та Уділенському. 25 вересня планові роботи охоплять Балабине на Виноградна, Вишнева, Лугова, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Щаслива, Ярова, Тихий, Матросова, Українська, а також Відрадне на Горького, Миру, Щаслива, Яблунева. У Бабурці ремонт пройде на Абрикосова, Виноградна, Дружня, а у Розумівці — Привітна.

26 вересня електропостачання тимчасово припинять у Марʼївці на Вишнева, Веселянці на Миру, Центральна, Зарічна, Центральний провулок, а також у Бабурці на Абрикосова, Виноградна, Дружня. Того ж дня у Балабиному роботи охоплять Виноградна, Вишнева, Лугова, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру.

Окрвм того, знеструмлення торкнуться вулиць: Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська та Щаслива. У місті Запоріжжя обмеження торкнуться Дослідна станція 6б. Усі роботи заплановані з 09:00 до 17:00, за винятком окремих періодів ранку та після обіду, коли ремонт проводитиметься локально.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Запорізькій області варто враховувати під час планування повсякденних справ, аби уникнути незручностей у роботі та побуті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.