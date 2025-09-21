График отключения света в неделю с 22 по 28 сентября в Запорожской области следует учитывать при планировании повседневных дел.

График отключения света в неделю с 22 по 28 сентября в Запорожской области предусматривает масштабные плановые работы по ремонту электрооборудования в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго.

Так, 22 сентября с 08:00 до 17:00 свет временно отключат в селе Солнечное на улицах 8 Марта, Абрикосова, Виноградная, Вишневая, Заозерная, Независимость, Александровская, Престижная и Прогрессивная. В это же время ремонтные работы пройдут в селах Ивано-Анновка, Натальевка, Степное и Череповское, а также в Лежином на улицах Строителей, Вишневая, Железнодорожная, Казацкая, Казачья, Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Праздничная, Степная, Центральная. В Широком работе охватят Первомайскую, а в Приднепровском – Набережную.

23 сентября работы продолжаются в Лежино на Луговая, Молодежная, Привокзальная, Садовая, Центральная, в Степном на Нагорная и Урожайная, а также в Новой Оленивке, Новоалександровке, Новостепнянском и Шевченковском. Частично электроснабжение ограничено в Степном на Абрикосова, Вербовая, Виноградная, Вишневая, Молодежная, Набережная, Нагорная, Первомайская.

А также: Первомайская, Песчаная, Тараса Шевченко, Тенистая, Майская, Волшебная, Счастливая, Ясная, Зеленый, Мирный и Садовый. Одновременно будут ремонтировать электрооборудование в Августиновке, Днепровых Волнах, Долиновке, Крыловском, Новопетровке, Федоровке, Петрополе, Надежде, Петропавловке, Натальевке, Долинском, Разумовке, Широком.

24 числа отключения ожидают в Кушугуме Соборная и Шевченко, а также в Новосергеевке, Смоляне и Удиленском. 25 сентября плановые работы охватят Балабино на Виноградная, Вишневая, Луговая, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Счастливая, Яровая, Тихий, Матросова, Украинская, а также Отрадное, Отрадное, Отрадное. В Бабурке ремонт пройдет на Абрикосова, Виноградная, Дружеская, а в Умовке - Приветливая.

26 сентября электроснабжение временно прекратят в Марьевке на Вишнево, Веселянке на Мире, Центральной, Заречной, Центральном переулок, а также в Бабурке на Абрикосово, Виноградное, Дружественное. В тот же день в Балабиной работы охватят Виноградная, Вишневая, Луговая, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира.

Кроме того, обесточивание коснутся улиц: Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская и Счастливая. В Запорожье ограничения коснутся Опытная станция 6б. Все работы запланированы с 09:00 до 17:00, за исключением отдельных периодов утра и после обеда, когда ремонт будет проводиться локально.

График отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Запорожской области следует учитывать при планировании повседневных дел во избежание неудобств в работе и быту.

