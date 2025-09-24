Дефіцит молочних продуктів у Київській області вже створює нові умови для домогосподарств.

Дефіцит молочних продуктів у Київській області у 2025 році помітно впливає на місцевий ринок, повідомляє Politeka.

Влітку вартість молока та масла значно піднялася: літр молока у супермаркетах продають за 39–45 грн, а 180-грамова пачка вершкового масла в акційній пропозиції стартує від 73,70 грн. За словами аналітика "Інфагро" Максима Фастєєва, обсяги молочної сировини поступово збільшуються, проте високі ціни на масло залишаються через сильний попит на жир і протеїн.

Спостерігається зменшення європейського попиту на українське масло. Хоча квота на постачання до ЄС спочатку передбачалася до кінця липня, експорт триває ще кілька тижнів. Менший обсяг відвантажень на зовнішні ринки сприяє збільшенню продукту всередині країни, що може трохи стабілізувати ціни. Водночас ринок залишається напруженим, тож виробники та дистриб’ютори переглядають стратегії збуту.

Сезонне зниження надоїв, потреба в протеїні для експорту та накопичення запасів масла відбилися на вартості продукції. У серпні літр молока коштував 41,5 грн, а масло піднялося з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Товари фермерських господарств і органічні залишаються на 10–20% дорожчими порівняно з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснив, що здорожчання пов’язане зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та підвищенням витрат на корми й енергоресурси. «Менше корів – менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки або кредитів можливий додатковий приріст на 5–7%», – зазначив експерт.

Невелике полегшення може дати пропозиція фермерських кооперативів, проте її ефект буде тимчасовим. Споживачам радять планувати закупівлі та користуватися акційними пропозиціями, щоб знизити витрати. Дефіцит молочних продуктів у Київській області вже створює нові умови для домогосподарств.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.