Дефицит молочных продуктов в Киевской области в 2025 году оказывает заметное влияние на местный рынок, сообщает Politeka.

Летом стоимость молока и масла значительно поднялась: литр молока в супермаркетах продается за 39–45 грн, а 180-граммовая пачка сливочного масла в акционном предложении стартует от 73,70 грн. По словам аналитика "Инфагро" Максима Фастеева, объемы молочного сырья постепенно увеличиваются, однако высокие цены на масло остаются из-за сильного спроса на жир и протеин.

Наблюдается уменьшение европейского спроса на украинское масло. Хотя квота на поставки в ЕС изначально предполагалась до конца июля, экспорт длится еще несколько недель. Меньший объем отгрузок на внешние рынки способствует увеличению продукта внутри страны, что может несколько стабилизировать цены. В то же время, рынок остается напряженным, поэтому производители и дистрибьюторы пересматривают стратегии сбыта.

Сезонное снижение надоев, потребность в протеине для экспорта и накопления запасов масла отразились на стоимости продукции. В августе литр молока стоил 41,5 грн, а масло поднялось с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Товары фермерских хозяйств и органические остаются на 10–20% дороже по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин пояснил, что удорожание связано с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и повышением затрат на корма и энергоресурсы. «Меньше коров – меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки или кредитов возможен дополнительный прирост на 5–7%», – отметил эксперт.

Небольшое облегчение может дать предложение фермерских кооперативов, однако его эффект будет временным. Потребителям советуют планировать закупки и пользоваться акционными предложениями, чтобы снизить затраты. Дефицит молочных продуктов в Киевской области создает новые условия для домохозяйств.

Источник: Фокус

