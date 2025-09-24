Громадяни, які опинилися у скрутному становищі, мають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі.

Програма безкоштовного житла для ВПО у Дніпрі створена, аби допомогти тим, хто через війну втратив свій дім, повідомляє Politeka.

Для цього потрібно стати на квартирний облік і подати необхідні документи. Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі надається з комунального фонду міста, де зареєстрований громадянин.

Його спершу виділяють на рік, але термін можна подовжити. Усі витрати обмежуються оплатою комунальних послуг. Право на проживання без оплати зберігається під час воєнного стану та ще пів року після його завершення.

Перевагу під час розподілу отримують багатодітні родини, сім’ї з дітьми, пенсіонери, вагітні жінки та люди, які втратили дах над головою через бойові дії. Винятком не вважається нерухомість на окупованих територіях чи в зонах активних боїв.

Перебування на обліку для тимчасового проживання не забирає можливості потрапити до соціального квартирного обліку чи державних житлових програм. Переселенці можуть паралельно претендувати на покращення житлових умов або навіть пільгові кредити на придбання дому.

Є ще одна опція. Це безстрокове користування державним чи комунальним помешканням із правом подальшої приватизації. Право на таке безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі мають учасники бойових дій, люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, сім’ї загиблих військових та діти-сироти зі статусом переселенців, які досягли 16 років.

Соціальний квартирний облік дозволяє жити у муніципальних квартирах за договором найму. Це теж не потребує оплати, мешканці сплачують лише комунальні рахунки.

Тривалість користування залежить від доходів. Якщо середній річний заробіток нижчий за прожитковий мінімум і середню ціну оренди в регіоні, сім’я має право на таку допомогу. Особливу увагу приділяють людям з інвалідністю першої та другої груп.

