Граждане, оказавшиеся в затруднительном положении, имеют возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре.

Программа бесплатного жилья для ВПЛ в Днепре создана, чтобы помочь тем, кто из-за войны потерял свой дом, сообщает Politeka.

Для этого нужно стать на квартирный учет и предоставить необходимые документы. Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предоставляется из коммунального фонда города, где зарегистрирован гражданин.

Его сначала выделяют на год, но срок можно продлить. Все расходы ограничиваются оплатой коммунальных услуг. Право на проживание без оплаты сохраняется во время военного положения и еще полгода после его завершения.

Преимущество при распределении получают многодетные семьи, семьи с детьми, пенсионеры, беременные женщины и люди, потерявшие крышу над головой из-за боевых действий. Исключение не считает недвижимость на оккупированных территориях или в зонах активных боев.

Нахождение на учете для временного проживания не отнимает возможности попасть в социальный квартирный учет или государственные жилищные программы. Переселенцы могут параллельно претендовать на улучшение жилищных условий или даже льготные кредиты на покупку дома.

Есть еще одна опция. Это бессрочное использование государственного или коммунального помещения с правом дальнейшей приватизации. Право на такое бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре имеют участники боевых действий, люди с инвалидностью, полученной в результате войны, семьи погибших военных и дети-сироты со статусом переселенцев, достигших 16 лет.

Социальный квартирный учет позволяет жить в муниципальных квартирах по договору найма. Это тоже не требует оплаты, жильцы платят только коммунальные счета.

Продолжительность использования зависит от доходов. Если средний годовой заработок ниже прожиточного минимума и средней цены аренды в регионе, семья имеет право на такую ​​помощь. Особое внимание уделяется людям с инвалидностью первой и второй групп.

