Дефіцит продуктів у Харківській області можливий у галузі приготування хлібобулочних виробів через нестачу сировини, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив голова спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський. Експерт наголошує, що ситуація, яка утворилася, створює ризики для продовольчої безпеки держави.

Зростає ризик дефіциту продуктів у Харківській області через нестачу якісної пшениці, необхідної для виробництва борошна хлібопекарської якості. Причиною цього є активний експорт зерна, який може залишити вітчизняних борошномелів без достатньої кількості сировини. Як наслідок, існує загроза подорожчання борошна та хліба для споживачів.

За прогнозами, у маркетинговому році 2025–2026 очікується виробництво близько 21 мільйона тонн пшениці, з яких 10,3 мільйона тонн становитиме продовольче зерно. Водночас врожай пшениці 1–2 класу, придатної для випікання хліба найвищої якості, може обмежитися лише 1,7 мільйона тоннами.

Експерт Родіон Рибчинський пояснює: конкуренція між експортерами та переробниками за якісне зерно посилюється, тоді як аграрії, маючи змогу зберігати врожай протягом кількох років, не поспішають виводити його на ринок. Така ситуація створює додаткові ризики для цінової стабільності та доступності хлібобулочних виробів для населення.

Проблемною залишається і ситуація з житом. Внутрішнє виробництво вже не забезпечує потреб країни. Якщо минулого сезону Україна була змушена імпортувати близько 1,6 тисячі тонн жита, то цього року показник зріс майже вшестеро – до 9 тисяч тонн. Це сигналізує про формування стійкого дефіциту цієї культури.

За словами Рибчинського, дефіцит продовольчого зерна неминуче призводитиме до зростання цін їпродуктів, зокрема борошна та загрожуватиме продовольчій безпеці держави.

