Дефицит продуктов в Харьковской области возможен в области приготовления хлебобулочных изделий из-за нехватки сырья, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил глава союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский. Эксперт отмечает, что образовавшаяся ситуация создает риски для продовольственной безопасности государства.

Возрастает риск дефицита продуктов в Харьковской области из-за нехватки качественной пшеницы, необходимой для производства муки хлебопекарного качества. Причиной тому активный экспорт зерна, который может оставить отечественных мукомолей без достаточного количества сырья. В результате существует угроза подорожания муки и хлеба для потребителей.

По прогнозам, в маркетинговом году 2025-2026 ожидается производство около 21 миллиона тонн пшеницы, из которых 10,3 миллиона тонн составит продовольственное зерно. В то же время урожай пшеницы 1–2 класса, пригодной для выпечки хлеба высочайшего качества, может ограничиться всего 1,7 миллиона тонн.

Эксперт Родион Рыбчинский объясняет: конкуренция между экспортерами и переработчиками за качественное зерно усиливается, в то время как аграрии, имея возможность хранить урожай в течение нескольких лет, не спешат выводить его на рынок. Такая ситуация создает дополнительные риски ценовой стабильности и доступности хлебобулочных изделий для населения.

Проблемной остается и ситуация с рожью. Внутреннее производство не обеспечивает потребностей страны. Если в прошлом сезоне Украина была вынуждена импортировать около 1,6 тысяч тонн ржи, то в этом году показатель вырос почти в шесть раз – до 9 тысяч тонн. Это сигнализирует о формировании стойкого дефицита этой культуры.

По словам Рыбчинского, дефицит продовольственного зерна неизбежно будет приводить к росту цен на продукты, в частности муки и угрожать продовольственной безопасности государства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты пенсионерам в Харьковской области: две категории украинцев смогут получить надбавку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Харьковской области: украинцам готовят новые платежки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как найти убежище.