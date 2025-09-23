Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах допомагає отримати тимчасовий прихисток і зменшує складнощі, пов’язані з відсутністю власного житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах передбачає можливість тимчасового проживання в новозбудованому модульному містечку, повідомляє Politeka.

За даними офіційної сторінки соціального захисту Сум у Фейсбуці, проєкт розрахований на внутрішньо переміщені родини та людей, житло яких постраждало внаслідок воєнних дій або інших надзвичайних ситуацій. Містечко створюється як безпечний тимчасовий прихисток, що забезпечує базові умови для проживання та підтримує найбільш уразливі категорії населення.

Заявки на отримання місця приймає Департамент соціального захисту населення міської ради, який оцінює потреби та визначає пріоритетність мешканців, котрі потребують житла. Для оформлення допомоги потрібно заповнити встановлену заяву та подати її особисто у Департамент за адресою: місто Суми, вул. Харківська, 35, Громадська приймальня, робоче місце №15. Працівники установи надають необхідні роз’яснення та приймають документи у робочий час.

При зверненні обов’язково мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо заяву подає родина, документи мають бути на всіх членів сім’ї, що потребують житла. Без повного пакета оформлення неможливе. Проєкт спрямований на підтримку літніх громадян, які втратили помешкання, а також внутрішньо переміщених сімей.

До слова, також у Сумській області повідомлялося про дефіцит продуктів.

