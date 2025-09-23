Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах помогает получить временное убежище и уменьшает сложности, связанные с отсутствием собственного жилья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предусматривает возможность временного проживания в новом модульном городке, сообщает Politeka.

По данным официальной страницы социальной защиты Сум в Фейсбуке, проект рассчитан на внутренне перемещенные семьи и людей, жилье которых пострадало в результате военных действий или других чрезвычайных ситуаций. Поселок создается как безопасный временный приют, который обеспечивает базовые условия для проживания и поддерживает наиболее уязвимые категории населения.

Заявки на получение места принимает Департамент социальной защиты населения городского совета, который оценивает потребности и определяет приоритетность нуждающихся в жилье. Для оформления помощи нужно заполнить установленное заявление и подать его в Департамент по адресу: город Сумы, ул. Харьковская, 35, Общественная приемная, рабочее место №15. Сотрудники учреждения предоставляют необходимые разъяснения и принимают документы в рабочее время.

При обращении обязательно иметь паспорт, идентификационный код и справку внутриперемещенного лица. Если заявление подает семья, документы должны быть на всех членов семьи, нуждающихся в жилье. Без полного пакета оформление невозможно. Проект направлен на поддержку пожилых граждан, а также внутренне перемещенных семей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах помогает получить временное убежище и уменьшает сложности, связанные с отсутствием собственного жилья.

Кстати, также в Сумской области сообщалось о дефиците продуктов.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право