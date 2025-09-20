Різниця у врожайності безпосередньо впливає на наявність продукту у продажу та створює ризик дефіциту продуктів у Сумській області.

У Сумській області, як і в низці інших регіонів України, наразі спостерігається дефіцит деяких продуктів харчування, повідомляє Politeka.net.

Проблеми з постачанням виникли на тлі низьких обсягів врожаю низки традиційних для українців овочів та ягід.

Внаслідок цього на ринку відзначається дисбаланс: ціни на деякі культури різко зросли, тоді як інші, навпаки, подешевшали. Зокрема, через скорочення пропозиції білоголової капусти та лохини їхня вартість значно підвищилася, тоді як картопля та томати стали доступнішими завдяки високому цьогорічному врожаю.

Городники вже активно діляться першим досвідом збору врожаю та оцінюють, які сорти овочів цього року проявили себе найкраще. Особливу увагу традиційно привертає картопля, яка залишилася однією з основних культур на українських полях. Цього сезону вона знову викликала інтерес як серед фахівців аграрної сфери, так і серед аматорів-любителів.

Втім, за словами головного агронома Василя Шкари, погодні умови цього року справили суттєвий вплив на розвиток овочевих культур. Весняні заморозки та тривала літня спека стали серйозним стресом для рослин, особливо під час цвітіння та формування бульб. Якщо минулого року на дослідних ділянках із одного куща картоплі збирали від 20 до 50 бульб, то цьогоріч врожайність знизилася на 30–40 відсотків. Це створює певні ризики для формування пропозиції на внутрішньому ринку та може впливати на цінову ситуацію.

Не менш складною залишається ситуація з цибулею. Через воєнні дії та перенесення основного виробництва з південних областей у центральні та західні регіони обсяги зібраного врожаю скоротилися.

Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і картоплярства НААН Вікторія Рудь зазначила, що теперішні фермери центральних та західних областей збирають урожай у чотири рази менший, ніж їхні колеги, які раніше працювали на тимчасово окупованих територіях. Така різниця у врожайності безпосередньо впливає на наявність продукту у продажу та створює ризик дефіциту цього продукту у Сумській області.

Ситуація з білокачанною капустою також викликає занепокоєння. Наразі український ринок цієї продукції переживає період міжсезоння: реалізація середніх сортів практично завершилася, а продажі пізніх сортів почалися лише у поодиноких господарствах. Обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі призводить до підвищення цін на капусту, що відчутно позначається на споживачах.

Таким чином, цьогорічні погодні умови, воєнні обставини та зміни у логістиці виробництва створили складну ситуацію для аграрного ринку. Дефіцит окремих продуктів у Сумській області, а саме овочів та ягід, зростання цін на деякі культури та одночасне зниження вартості інших формують неоднорідну картину ринку, на що мешканцям регіону та споживачам варто звертати увагу при плануванні закупівель та бюджетів на продукти харчування.

Джерело: Фокус.

