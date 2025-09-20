Разница в урожайности оказывает непосредственное влияние на наличие продукта в продаже и создает риск дефицита продуктов в Сумской области.

В Сумской области, как и в ряде других регионов Украины, наблюдается дефицит некоторых продуктов питания, сообщает Politeka.net.

Проблемы со снабжением возникли на фоне низких объемов урожая ряда традиционных для украинцев овощей и ягод.

В результате этого на рынке отмечается дисбаланс: цены на некоторые культуры резко выросли, в то время как другие, напротив, подешевели. В частности, из-за сокращения предложения белокочанной капусты и голубики их стоимость значительно повысилась, тогда как картофель и томаты стали доступнее благодаря высокому урожаю.

Огородники уже активно делятся первым опытом сбора урожая и оценивают, какие сорта овощей в этом году проявили себя лучше. Особое внимание традиционно привлекает картофель, оставшийся одной из основных культур на украинских полях. В этом сезоне она вновь вызвала интерес как среди специалистов аграрной сферы, так и любителей-любителей.

Впрочем, по словам главного агронома Василия Шкары, погодные условия в этом году оказали существенное влияние на развитие овощных культур. Весенние заморозки и продолжительная летняя жара стали серьезным стрессом для растений, особенно во время цветения и формирования клубней. Если в прошлом году на опытных участках с одного куста картофеля собирали от 20 до 50 клубней, то в этом году урожайность снизилась на 30-40 процентов. Это создает определенные риски формирования предложения на внутреннем рынке и может влиять на ценовую ситуацию.

Не менее сложной остается ситуация с луком. Из-за военных действий и переноса основного производства из южных областей в центральные и западные регионы объемы урожая сократились.

Кандидат экономических наук, старшая научная сотрудница Института овощеводства и картофелеводства НААН Виктория Рудь отметила, что нынешние фермеры центральных и западных областей собирают урожай в четыре раза меньше, чем их коллеги, ранее работавшие на временно оккупированных территориях. Такая разница в урожайности оказывает непосредственное влияние на наличие продукта в продаже и создает риск дефицита этого продукта в Сумской области.

Ситуация с белокочанной капустой также вызывает беспокойство. Пока украинский рынок этой продукции переживает период межсезонья: реализация средних сортов практически завершилась, а продажи поздних сортов начались только в единичных хозяйствах. Ограниченное предложение в условиях активной торговли приводит к повышению цен на капусту, что ощутимо отражается на потребителях.

Таким образом, погодные условия, военные обстоятельства и изменения в логистике производства создали сложную ситуацию для аграрного рынка. Дефицит отдельных продуктов в Сумской области, а именно овощей и ягод, рост цен на некоторые культуры и одновременно снижение стоимости других формируют неоднородную картину рынка, на что жителям региона и потребителям следует обращать внимание при планировании закупок и бюджетов на продукты питания.

