Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Миколаївській області матиме мінімальний вплив.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Миколаївській області станеться через рішення, яке було прийнято НКРЕКП, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Миколаївській області стало результатом перегляду та коригування тарифної структури, здійсненого за підсумками перевірок діяльності енергетичних компаній у попередні роки. Основна мета змін полягає у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на погашення значної заборгованості перед НЕК «Укренерго», а також у забезпеченні стабільної роботи енергосистеми під час майбутнього опалювального сезону.

Відповідно до рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перегляд цін торкнеться, насамперед, тарифів на розподіл електроенергії.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко пояснив, що механізм підвищення дозволяє компенсувати недоотримані доходи операторам системи розподілу за підсумками попередніх перевірок. Загалом зміни стосуються 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові надходження, отримані в період з вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані на погашення боргів перед оператором системи передачі, а також на фінансування заходів для надійного проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 років. Як уточнив член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик, значна частина цих коштів буде використана для підтримки роботи генерації.

Експерти наголошують, що для побутових споживачів підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Миколаївській області матиме мінімальний вплив і не призведе до відчутного зростання рахунків. Натомість бізнес-сектор відчує наслідки набагато сильніше: збільшення витрат підприємств може відобразитися на ціноутворенні та спричинити подорожчання товарів і послуг у регіоні.

