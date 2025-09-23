Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить за графіком, що гарантує тепло та базові комунальні послуги для всіх абонентів, навіть у складних умовах.

Початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області відбувається за планом і супроводжується всебічною підготовкою енергетичних і комунальних систем, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій України запевняє, що регіон готовий забезпечити мешканців теплом та водою у повному обсязі.

11 вересня в Запоріжжі відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому оцінювали рівень підготовки до зимового періоду. Стан готовності основних об’єктів уже перевищує 80%, а завершити всі роботи планують до офіційного старту опалювального сезону.

Сьогодні перевірено близько 116 тисяч житлових будинків із запланованих 145 тисяч. Особливу увагу приділено соціальним закладам: з понад 25 тисяч об’єктів готові понад 21 тисяча, серед яких близько 8 тисяч дитячих садків, 10 тисяч шкіл та понад 3 тисячі медичних установ. Функціонують 14,6 тисячі котелень, відремонтовано сотні котлів, а майже 14 тисяч кілометрів теплових мереж готові до роботи.

Водопостачання та водовідведення також приведено у готовність: перевірено понад 1,4 тисячі кілометрів водопровідних та 220 кілометрів каналізаційних мереж, триває огляд насосних станцій, очисних споруд та свердловин. У прифронтових районах із 4 511 будинків підготовлені 3 651, а також 333 соціальні заклади, 179 котелень та 488 кілометрів теплових мереж. Формуються запаси палива для безперебійної роботи.

Щоб забезпечити стабільне електропостачання, регіон активно впроваджує когенераційні установки: 100% потреб покрито, 59 установок підтверджені до постачання, 28 доставлені, 9 введені в експлуатацію. Завдяки цьому початок опалювального сезону 2025 в Запорізькій області проходить за графіком, що гарантує тепло та базові комунальні послуги для всіх абонентів, навіть у складних умовах.

