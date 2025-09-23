Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит по графику, что гарантирует тепло и базовые коммунальные услуги для всех абонентов, даже в сложных условиях.

Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области происходит по плану и сопровождается всесторонней подготовкой энергетических и коммунальных систем, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины уверяет , что регион готов обеспечить жителей теплом и водой в полном объеме.

11 сентября в Запорожье прошло заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором оценивали уровень подготовки к зимнему периоду. Состояние готовности основных объектов уже превышает 80%, а завершить все работы планируется к официальному старту отопительного сезона.

Сегодня проверено около 116 тысяч жилых домов из запланированных 145 тысяч. Особое внимание уделено социальным учреждениям: из более 25 тысяч объектов готовы более 21 тысячи, среди которых около 8 тысяч детских садов, 10 тысяч школ и более 3 тысяч медицинских учреждений. Функционируют 14,6 тысячи котельных, отремонтированы сотни котлов, а около 14 тысяч километров тепловых сетей готовы к работе.

Водоснабжение и водоотвод также приведены в готовность: проверено более 1,4 тысячи километров водопроводных и 220 километров канализационных сетей, идет осмотр насосных станций, очистных сооружений и скважин. В прифронтовых районах из 4511 домов подготовлено 3651, а также 333 социальных учреждения, 179 котельных и 488 километров тепловых сетей. Формируются запасы горючего для бесперебойной работы.

Чтобы обеспечить стабильное электроснабжение, регион активно внедряет когенерационные установки: 100% потребностей покрыты, 59 установок подтверждены до поставки, 28 доставлены, 9 введены в эксплуатацию. Благодаря этому начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области проходит по графику, что гарантирует тепло и базовые коммунальные услуги для всех абонентов, даже в сложных условиях.

