Местные жители в Полтавской области все чаще замечают подорожание некоторых продуктов, что влияет на кошелек.

Подорожание продуктов в Полтавской области отражает достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, сообщает Politeka.

По данным Кременчугского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области, мониторинг цен в сентябре охватил 24 социально значимых позиции и включал продовольственные товары.

Среди основных изменений, которые почувствовали потребители, наибольшее подорожание продуктов коснулось яиц и картофеля, в то время как сливочное масло, капуста и морковь немного подешевели.

Средняя стоимость муки пшеничной составила 21,35 грн за килограмм, макаронных изделий – 38,30, батона – 20,40 за 0,5 кг, хлеба – 27,00 за 0,55 кг. Гречка стоила 40,40 за 0,8 кг, рис – 42,60 за 0,8 кг, свинина – 264,40 за килограмм, говядина – 266,80, а куриные тушки – 131,30.

Молоко имело ценник в 41,70 за 0,9 литра, а десяток яиц – 74,90. Овощи "борщового набора" тоже претерпели изменения: картофель – 13,55, лук – 11,48, свекла – 11,40, морковь – 11,13 и капуста – 12,80.

Подорожание продуктов в Полтавской области хоть и не рекордное, но ощутимо влияет на семейный бюджет жителей общины. Рост цен на яйца и картофель заставляет семьи тратить больше.

Важно, что подобные колебания цен в районе фиксируются регулярно, чтобы местные власти и жители были в курсе ситуации. Эксперты советуют потребителям внимательно следить за ценниками, сравнивать их в разных сетях супермаркетов и рынках и искать акционные предложения.

Такой подход позволит скупаться максимально выгодно и не тратить все деньги только на продовольствие.

