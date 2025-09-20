Дата запуску нової системи оплати проїзду в Тернопільській області поки що не повідомляється.

У Чорткові планують впровадити нову систему оплати проїзду в Тернопільській області, що дозволить використовувати електронні картки у міському та приміському транспорті, повідомляє Politeka.

Рішення про це було прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Найближчим часом оголосять конкурс для операторів автоматизованих систем обліку оплати проїзду. Переможець конкурсу повинен буде встановити валідатори в автобуси, що курсують громадою, а також своєчасно обслуговувати обладнання. Картки для проїзду можна буде поповнювати через термінали та інтернет, що значно спростить оплату для пасажирів. Окрім того, оператор виготовить пільгові картки для школярів, студентів та інших категорій населення.

У міській раді підкреслили, що все необхідне обладнання постачатиме та обслуговуватиме оператор, тож бюджет громади не передбачає додаткових витрат. Електронна система забезпечить прозорість розрахунків між радою та перевізниками за пільгові категорії та контроль пасажиропотоку. Для водіїв та пасажирів це стане зручним способом розрахунку, що зменшить час на готівкові розрахунки.

Дата запуску нової системи оплати проїзду в Тернопільській області поки що не повідомляється, однак міська рада наголошує, що підготовка до впровадження триває. Це рішення спрямоване на модернізацію громадського транспорту та забезпечення комфортного та безпечного пересування для всіх мешканців Чорткова.

До слова, у Тернополі також повідомляли про обмеження руху. Роботи проводитимуться у проміжку з 09:00 до 23:00 за умови сприятливих погодних умов і торкнуться ділянки від примикання вулиць Максима Кривоноса – Миру до вулиці Миколи Карпенка.

