В Чорткове планируют внедрить новую систему оплаты проезда в Тернопольской области, что позволит использовать электронные карты в городском и пригородном транспорте, сообщает Politeka.

Решение об этом было принято на очередном заседании исполнительного комитета Чортковского городского совета.

В ближайшее время объявят конкурс для операторов автоматизированных систем учета оплаты проезда. Победитель конкурса должен будет установить валидаторы в курсирующие общиной автобусы, а также своевременно обслуживать оборудование. Карточки для проезда можно будет пополнять через терминалы и интернет, что значительно упростит оплату пассажирам. Кроме того, оператор изготовит льготные карты для школьников, студентов и других категорий населения.

В городском совете подчеркнули, что все необходимое оборудование будет поставлять и обслуживать оператор, поэтому бюджет общины не предусматривает дополнительных расходов. Электронная система обеспечит прозрачность расчетов между советом и перевозчиками за льготные категории и контроль пассажиропотока. Для водителей и пассажиров это станет удобным способом расчета, что снизит время на наличные расчеты.

Дата запуска новой системы оплаты проезда в Тернопольской области пока не сообщается, однако городской совет отмечает, что подготовка к внедрению продолжается. Это решение направлено на модернизацию общественного транспорта и обеспечение комфортного и безопасного передвижения всем жителям Чорткова.

Кстати, в Тернополе также сообщали об ограничении движения. Работы будут проводиться в промежутке с 09:00 до 23:00 при благоприятных погодных условиях и коснутся участка от примыкания улиц Максима Кривоноса – Мира до улицы Николая Карпенко.

