Мешканців Львова попереджають про тимчасові обмеження через введення графіка відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня.

Графік відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Львові допоможе підготуватися до незручностей, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному порталі 1580, за графіком відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Львові, планові роботи проводяться з метою заміни магістральної теплової мережі та гідравлічних випробувань.

У зв’язку з цим буде тимчасово припинене гаряче водопостачання на низці вулиць. Зокрема, з 15.09.25 до 29.09.25 ремонтні заходи проходитимуть за такими адресами:

Гетьмана І. Мазепи 14, 15а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25д, 26, 27, 33, 35, А. Лінкольна 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, Дж. Леннона 25, 27, 33, Льняна 9, 15.

І. Миколайчука 1б, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, П. Орлика 4, Плугова 2а, 2, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10а, 10, 12, 14.

Розточчя 168, Селянська 12, К. Студинського 4, 6, 12, П. Тичини 12, 17, 18, М. Хвильового 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, В. Щурата 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

Додатково, за графіком відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Львові, проводяться гідравлічні випробування теплових мереж від котельні Зелена, 111а. Обмеження стосуються вулиці Зелена, будинок 115 та вулиці Керченська, будинки 13а, 17а, 19а.

Роботи будуть проводитися в період з 18.09 до 26.09, а відновлення гарячого водопостачання відбудеться одразу після завершення робіт.

Тож місцевим мешканцям деякий час доведеться потерпіти відсутність теплого душу.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право