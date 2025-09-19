Жителів низки населених пунктів очікує графік відключення світла з 22 по 24 вересня в Сумській області.

Графік відключення світла з 22 по 24 вересня в Сумській області передбачає тимчасові перерви в електропостачанні через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Інформацію про графік відключення світла з 22 по 24 вересня в Сумській області надали на офіційному сайті Недригайлівської громади.

Графік відключення світла з 22 по 24 вересня в Сумській області охоплює Недригайлів. Там 22.09 з 08:00 до 16:00 знеструмлять вулиці Капельгородського 406А та Ювілейна 406А.

Причина обмежень пов’язана з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі. АТ "Сумиобленерго" приносить вибачення за тимчасові незручності та просить поставитися з розумінням.

Окрім цього, 24.09 з 08:00 до 16:00 електроенергії не буде ще в низці налелених пунктів. Горькове: вулиця Вишнева 1, 3Г, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43.

Мелешківка: Веселий Поділ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 31, 35, 37; Вигонянщина 2, 3, 7, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 35, 39, 41, 43, 45; Молодіжна 1, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30; Юрківщина 1, 1Г, 3, 4, 5, 6, 7Г, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 27, 31, 39.

Пушкарщина: Яблунева 8, 12, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 44, 46, 56. Червона Слобода: Велика Новоселиця 5, 7, 8, 18, 22, 35, 39, 41, 45, 49; Духанівка 1, 4, 5, 7А, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 25/1, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Каштанова 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 8, 9; Мала Новоселиця 1, 3, 4, 6, 9; Новоселиця 2, 3, 4, 6, 12, 14, 16; Село 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 25; Хорол 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 38.

