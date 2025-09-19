Жителей ряда населённых пунктов ожидает график отключения света с 22 по 24 сентября в Сумской области.

График отключения света с 22 по 24 сентября в Сумской области предусматривает временные перерывы в электроснабжении из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Информацию о графике отключения света с 22 по 24 сентября в Сумской области предоставили на официальном сайте Недригайловской общины.

График отключения света с 22 по 24 сентября в Сумской области охватывает Недригайлов. Там 22.09 с 08:00 до 16:00 обесточат улицы Капельгородского 406А и Юбилейная 406А.

Причина ограничений связана с выполнением ремонтных работ по воздушной линии электропередачи. АО "Сумыоблэнерго" приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись с пониманием.

Кроме того, 24.09 с 08:00 до 16:00 электроэнергии не будет еще в ряде налепленных пунктов. Горьково: улица Вишневая 1, 3Г, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43.

Мелешковка: Веселый Раздел 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 31, 35, 37; Выгонянщина 2, 3, 7, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 35, 39, 41, 43, 45; Молодежная 1, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30; Юрковщина 1, 1Г, 3, 4, 5, 6, 7Г, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 27, 31, 39.

Пушкарщина: Яблоневая 8, 12, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 44, 46, 56. Красная Слобода: Великая Новоселица 5, 7, 8, 18, 22, 35, 39, 41, 45, 49; Духановка 1, 4, 5, 7А, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 25/1, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Каштановая 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 8, 9; Малая Новоселица 1, 3, 4, 6, 9; Новоселица 2, 3, 4, 6, 12, 14, 16; Село 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 25; Хорол 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 38.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право