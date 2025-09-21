Жителей Львова предупреждают о временных ограничениях из-за ввода графика отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября.

График отключения воды в неделю с 22 по 28 сентября во Львове поможет подготовиться к неудобствам, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном портале 1580 г., по графику отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября во Львове, плановые работы проводятся с целью замены магистральной тепловой сети и гидравлических испытаний.

В этой связи будет временно прекращено горячее водоснабжение на ряде улиц. В частности, с 15.09.25 по 29.09.25 ремонтные мероприятия будут проходить по следующим адресам:

Гетмана И. Мазепы 14, 15а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25д, 26, 27, 33, 35, А. Линкольна 29, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 57, Дж. Леннона 25, 27, 33, Льняна 9, 15.

И. Миколайчука 1б, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, П. Орлика 4, Плуговая 2а, 2, 2а, 4а, 6а, 7, 8, 8а, 10а, 10, 12, 14.

Расточье 168, Крестьянская 12, К. Студинского 4, 6, 12, П. Тычины 12, 17, 18, М. Хвильового 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56, В. Щурата 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

Дополнительно, по графику отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября во Львове проводятся гидравлические испытания тепловых сетей от котельной Зелена, 111а. Ограничения касаются улицы Зеленая, дом 115 и Керченской, дома 13а, 17а, 19а.

Работы будут проводиться в период с 18.09 до 26.09 , а возобновление горячего водоснабжения произойдет сразу после завершения работ.

Так что местным жителям некоторое время придется потерпеть отсутствие теплого душа.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право