Мешканців Дніпра попереджають про введення тимчасового графіка відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Дніпрі охоплює ряд вулиць та дозволяє повернути систему газопостачання до стабільної роботи, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті міської філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Дніпрі передбачає тимчасові обмеження подачі блакитного палива для мешканців таких адрес:

Романа Шухевича, 9а, 44; Андрія Гулого-Гуленка, 4; Орловська, 27; Інженера Горяїнова, 4, 6; Тиверська, 1, 3; Юнацька, 1, 2, 4; пр. Сергія Нігояна, 61, 67, 74, 77а, 94; Західний Шлях, 5; Романа Самокиша, 2, 4, 6, 9; пров. Тиверський, 2, 6, 10; Бельгійська, 1; площа Металургів, 1, 2, 4а, 5. Тут незручності діятимуть до 3 жовтня.

Для жителів вулиці Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49, газопостачання буде тимчасово обмежене 25.09. Усі роботи проводяться для підтримки технічного стану газових мереж та забезпечення безпечного постачання блакиного палива.

Мешканців закликають перекрити крани перед газовими приладами і підготувати доступ для працівників місцевої філії "Газмережі", щоб після завершення робіт відновити все вчасно.

Крім того, на території Межиріцької селищної громади спеціалісти будуть виконувати газонебезпечні роботи 22.09 з 08:30 до 17:00 без обмежень для споживачів.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Дніпрі розроблений з урахуванням потреб безпечного функціонування мереж. Мешканцям слід уважно стежити за інформацією та підготуватися до тимчасових незручностей.

