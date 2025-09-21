Жители Днепра предупреждают о введении временного графика отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Днепре охватывает ряд улиц и позволяет вернуть систему газоснабжения в стабильную работу, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте городского филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Днепре предусматривает временные ограничения подачи голубого топлива для жителей следующих адресов:

Романа Шухевича, 9а, 44; Андрея Гулого-Гуленко, 4; Орловская, 27; Инженера Горяинова, 4, 6; Тиверская, 1, 3; Юношеская, 1, 2, 4; пр. Сергея Нигояна, 61, 67, 74, 77а, 94; Западный Путь, 5; Романа Самокиша, 2, 4, 6, 9; пров. Тиверской, 2, 6, 10; Бельгийская, 1; площадь Металлургов, 1, 2, 4а, 5. Здесь неудобства будут действовать до 3 октября.

Для жителей улицы Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49, газоснабжение будет временно ограничено 25.09. Все работы производятся для поддержания технического состояния газовых сетей и обеспечения безопасной поставки голубого топлива.

Жители призывают перекрыть краны перед газовыми приборами и подготовить доступ для работников местного филиала "Газсети", чтобы по завершении работ восстановить все вовремя.

Кроме того, на территории Межирицкой поселковой общины специалисты будут выполнять газоопасные работы 22.09 с 08:30 до 17:00 без ограничений для потребителей.

График отключения газа в неделю с 22 по 28 сентября в Днепре разработан с учетом потребностей безопасного функционирования сетей. Жителям следует внимательно следить за информацией и подготовиться к временным неудобствам.

