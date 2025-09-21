Водночас грошова допомога у Черкаській області не надається, якщо подано неповний пакет документів та за кільуох інших причин.

Грошова допомога у Черкаській області може надаватися окремим категоріям українців як компенсація за харчування, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді нагадали, що виплати передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Право на отримання компенсації мають учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС чи інших ядерних інцидентів, віднесені до 1 або 2 категорії. Також на виплату можуть претендувати потерпілі від катастрофи, які входять до 1 чи 2 групи, та особи, що зазнали радіаційного опромінення й офіційно мають підтверджений статус категорії 1 або 2.

Подати заяву можна різними шляхами. Для цього громадянам доступні сервісні центри Пенсійного фонду, електронний портал «Дія», а також можливість звернення через уповноважених представників органів місцевого самоврядування чи до Центрів надання адміністративних послуг.

До заяви необхідно додати копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ліквідатора ядерних аварій, потерпілого від катастрофи або радіаційного опромінення (1 чи 2 категорія), а також копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків чи паспортні дані з відміткою про відмову від цього номера. Рішення про призначення компенсації ухвалюється протягом десяти днів після отримання повного пакета документів.

Водночас грошова допомога у Черкаській області не надається, якщо подано неповний пакет документів, у разі зміни місця реєстрації або у випадку позбавлення людини статусу учасника ліквідації, потерпілого від катастрофи чи особи, яка зазнала радіаційного опромінення (категорії 1 або 2).

