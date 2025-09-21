Грошова допомога у Черкаській області може надаватися окремим категоріям українців як компенсація за харчування, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді нагадали, що виплати передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Право на отримання компенсації мають учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС чи інших ядерних інцидентів, віднесені до 1 або 2 категорії. Також на виплату можуть претендувати потерпілі від катастрофи, які входять до 1 чи 2 групи, та особи, що зазнали радіаційного опромінення й офіційно мають підтверджений статус категорії 1 або 2.

Подати заяву можна різними шляхами. Для цього громадянам доступні сервісні центри Пенсійного фонду, електронний портал «Дія», а також можливість звернення через уповноважених представників органів місцевого самоврядування чи до Центрів надання адміністративних послуг.

Доплати для пенсіонерів у Одеській області

До заяви необхідно додати копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ліквідатора ядерних аварій, потерпілого від катастрофи або радіаційного опромінення (1 чи 2 категорія), а також копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків чи паспортні дані з відміткою про відмову від цього номера. Рішення про призначення компенсації ухвалюється протягом десяти днів після отримання повного пакета документів.

Водночас грошова допомога у Черкаській області не надається, якщо подано неповний пакет документів, у разі зміни місця реєстрації або у випадку позбавлення людини статусу учасника ліквідації, потерпілого від катастрофи чи особи, яка зазнала радіаційного опромінення (категорії 1 або 2).

