В то же время денежная помощь в Черкасской области не предоставляется, если представлен неполный пакет документов и по другим причинам.

Денежная помощь в Черкасской области может предоставляться отдельным категориям украинцев в качестве компенсации за питание, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде напомнили , что выплаты предусмотрены Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Право на получение компенсации имеют участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС или других ядерных инцидентах, отнесенных к 1 или 2 категориям. Также на выплату могут претендовать потерпевшие от катастрофы, входящие в 1 или 2 группы, и лица, подвергшиеся радиационному облучению и официально имеющие подтвержденный статус категории 1 или 2.

Подать заявление можно разными путями. Для этого гражданам доступны сервисные центры Пенсионного фонда, электронный портал «Дія», а также возможность обращения через уполномоченных представителей органов местного самоуправления или в Центры предоставления административных услуг.

К заявлению необходимо добавить копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, ликвидатора ядерных аварий, потерпевшего от катастрофы или радиационного облучения (1 или 2 категория), а также копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или паспортных данных с отметкой. Решение о назначении компенсации принимается в течение 10 дней после получения полного пакета документов.

В то же время денежная помощь в Черкасской области не предоставляется, если предоставлен неполный пакет документов, в случае изменения места регистрации или в случае лишения человека статуса участника ликвидации, пострадавшего от катастрофы или лица, подвергшегося радиационному облучению (категории 1 или 2).

