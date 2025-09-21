Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня у Запоріжжі обіцяє стабільну та майже літню погоду з невеликими природними сюрпризами, повідомляє Politeka.
Як йдеться на сайті sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня у Запоріжжі принесе тепло. У понеділок, 22.09, небо залишатиметься абсолютно чистим. Уночі та зранку температура триматиметься біля +16, вдень потепліє до +25, а ввечері спаде до +20.
Вівторок, 23.09, подарує сонячний і безхмарний день. Зранку температура становитиме близько +18, удень підніметься до +27, а ввечері знизиться до +21. Повітря буде доволі сухим, а вітер слабким.
24.09 ситуація не зміниться. Ясна погода утримається протягом усього дня. Температура коливатиметься від +16 уночі до +27 вдень, а ввечері опуститься до +20. 25.09 слід очікувати аналогічних показників.
26.09 вже нагадає про наближення справжньої осені. Уночі буде +14, уранці прохолодніше з позначками біля +12, удень повітря прогріється лише до +18, а ввечері триматиметься на рівні +15. Попри зниження температури небо буде ясним, без дощу.
27.09 знову буде сонячним днем. Вранці повітря прогріється до +12, удень до +19, а ввечері до +15. Вологість упродовж дня коливатиметься від 28 до 56 відсотків, вітер місцями посилюватиметься.
28.09 вночі та зранку буде +12, удень температура підніметься до +20, а ввечері знизиться до +15. Атмосферний тиск залишиться стабільним, а небо залишатиметься чистим. Опадів знову не прогнозується.
Тож місцевим варто враховувати прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня у Запоріжжі для планування своїх справ.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.