Метеорологи подготовили прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Запорожье, так что рассказываем об этом подробнее.

Прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Запорожье обещает стабильную и почти летнюю погоду с небольшими сюрпризами, сообщает Politeka.

Как сообщается на сайте sinoptik.ua, прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Запорожье принесет тепло. В понедельник, 22.09 , небо будет оставаться абсолютно чистым. Ночью и утром температура будет держаться около +16, днем ​​потеплеет до +25, вечером спадет до +20.

Вторник, 23.09 , подарит солнечный и безоблачный день. Утром температура составит около +18, днем ​​поднимется до +27, а к вечеру снизится до +21. Воздух будет достаточно сухим, а ветер слабым.

24.09 ситуация не изменится. Ясная погода сохранится в течение всего дня. Температура будет колебаться с +16 ночью до +27 днем, а вечером опустится до +20. 25.09 следует ожидать аналогичных показателей.

26.09 уже напомнит о приближении настоящей осени. Ночью будет +14, утром прохладнее с отметками около +12, днем ​​воздух прогреется до +18, а вечером будет держаться на уровне +15. Несмотря на понижение температуры небо будет ясным, без дождя.

27.09 снова будет солнечным днем. Утром воздух прогреется до +12, днем ​​до +19, а вечером до +15. Влажность в течение дня будет колебаться от 28 до 56 процентов, ветер будет местами усиливаться.

28:09 ночью и утром будет +12, днем ​​температура поднимется до +20, а вечером снизится до +15. Атмосферное давление останется стабильным, а небо будет чистым. Осадков снова не прогнозируется.

Так что местным следует учитывать прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября в Запорожье для планирования своих дел.

