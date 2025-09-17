Отже, прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє нестабільні умови з коливанням температури від +13°C до +25°C, різними напрямками вітру та мінімальними опадами.

Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області показує різкі зміни температури та напрямку вітру, що варто враховувати при плануванні активностей, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Починаючи з 18 вересня, стовпчик термометра коливатиметься від +13°C до +25°C. 18-го очікується +13°C, вітер північно-східний зі швидкістю поривів до 9 м/с та опади 11,8 мм. 19 числа температурні показники піднімуться до +17°C, вітер з півночі з поривами 10 м/с.

20 числа повітря прогріється до +14°C, без опадів. 21-го стовпчики термометрів піднімуться до +20°C, вітер північний зі слабкими поривами 5 м/с, опадів не передбачається. 22-го температура знову знизиться до +13°C, пориви до 5 м/с, опади відсутні. 23-го стовпчик термометра покаже +21°C.

24 числа очікується +13°C, пориви 4 м/с, невелика кількість опадів 0,1 мм. Весь тиждень характеризується змінним напрямком вітру, від північного до південного, і поривчастими швидкостями до 10 м/с. Дощі переважно відсутні, окрім 18 та 24 вересня, коли дощу очікується до 11,8 мм та 0,1 мм відповідно.

Отже, прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області демонструє нестабільні умови з коливанням температури від +13°C до +25°C. Це дозволяє планувати активності на свіжому повітрі з урахуванням короткочасних дощів і поривів. Важливо слідкувати за погодними змінами, оскільки кожен день має власні особливості температури та кількості дощів, що впливають на комфорт та безпеку мешканців області.

Цей тижневий прогноз дозволяє ефективно планувати робочі та побутові справи.

