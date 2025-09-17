Итак, прогноз погоды на неделю в Запорожской области демонстрирует нестабильные условия с колебанием температуры от +13 до +25°C, различными направлениями ветра и минимальными осадками.

Прогноз погоды на неделю в Запорожской области показывает резкие изменения температуры и направления ветра, которые следует учитывать при планировании активностей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Начиная с 18 сентября столбик термометра будет колебаться от +13°C до +25°C. 18 ожидается +13°C, ветер северо-восточный со скоростью порывов до 9 м/с и осадки 11,8 мм. 19 числа температурные показатели поднимутся до +17°C, ветер с севера с порывами 10 м/с.

20 числа воздух прогреется до +14°C, без осадков. 21-го столбики термометров поднимутся до +20°C, ветер северный со слабыми порывами 5 м/с, осадков не ожидается. 22-го температура снова снизится до +13°C, порывы до 5 м/с, осадки отсутствуют. 23-го столбик термометра покажет +21°C.

24 числа ожидается +13°C, порывы 4 м/с, небольшое количество осадков 0,1 мм. Всю неделю характеризуется переменным направлением ветра, от северного до южного, и порывистыми скоростями до 10 м/с. Дожди преимущественно отсутствуют, кроме 18 и 24 сентября, когда дождь ожидается до 11,8 мм и 0,1 мм соответственно.

Следовательно, прогноз погоды на неделю в Запорожской области демонстрирует нестабильные условия с колебанием температуры от +13 до +25°C. Это позволяет планировать активность на свежем воздухе с учетом кратковременных дождей и порывов. Важно следить за погодными изменениями, поскольку каждый день имеет свои особенности температуры и количества дождей, которые влияют на комфорт и безопасность жителей области.

Этот прогноз позволяет эффективно планировать рабочие и бытовые дела.

