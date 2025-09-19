Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачена для українців поважного віку в кількох напрямах та на різних вакансіях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі останнім часом стала популярною та актуальною, тому роботодавці пропонують вакансії для людей поважного віку, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду зварювальника, яка оплачується зарплатою у розмірі від 40 000 – 55 000 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Вимоги до кандидата:

досвід роботи від 1 року з тонким металом (0,5−1,5 мм) або бажання навчатися;

читання креслень.

Обов'язки на посаді:

виконання зварювальних робіт (аргон, напівавтомат) на виробництві металоконструкцій з нержавіючої сталі за кресленням.

Також робота для пенсіонерів у Дніпрі знайдеться на посаду водія-експедитора, яка оплачується зарплатою у розмірі 23 - 25 тисяч гривень. Виробництво розташоване на правому березі — вул. М.Руденка (Войцеховича), кінцева зупинка трамваю № 17. Графік роботи: понеділок — п’ятниця з 8:00 до 17:00.

Вимоги до кандидата:

пунктуальність, ввічливість, відповідальність, старанність, неконфліктність;

стаж водіння не менше 1-го року;

вміння працювати у команді, знання міста;

бажано проживаючий у часному секторі, або з можливостю зарядки электрикою авто

Обов'язки на посаді:

прийом товару (електрика та хозтовари) відповідно до супровідних документів;

навантаження-розвантаження товару розміщення та укладання вантажу в автомобілі;

забезпечення безпеки вантажу під час транспортування;

оформлення документації з прийому та видачі вантажу;

визначення оптимального маршруту руху під час розвезення товару;

ведення маршрутних листів, контроль витрат палива.

