Работа для пенсионеров в Днепре в последнее время стала популярной и актуальной, поэтому работодатели предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Предлагается работа на должность сварщика, оплачиваемая зарплатой в размере от 40 000 – 55 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Требования к кандидату:
- опыт от 1 года с тонким металлом (0,5-1,5 мм) или желание учиться;
- чтение чертежей.
Обязанности в должности:
- выполнение сварочных работ (аргон, полуавтомат) на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали по чертежу.
Также работа для пенсионеров в Днепре найдется на должность водителя-экспедитора, оплачиваемую зарплатой в размере 23 - 25 тысяч гривен. Производство расположено на правом берегу – ул. М.Руденко (Войцеховича), конечная остановка трамвая № 17. График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00.
Требования к кандидату:
- пунктуальность, вежливость, ответственность, усердие, неконфликтность;
- стаж вождения не менее 1-го года;
- умение работать в команде, знание города;
- желательно проживающий в частном секторе, или с возможностью зарядки электричеством авто
Обязанности в должности:
- прием товара (электричество и хозтовары) в соответствии с сопроводительными документами;
- погрузка-разгрузка товара размещения и укладки груза в автомобиле;
- обеспечение безопасности груза при транспортировке;
- оформление документации по приему и выдаче груза;
- определение оптимального маршрута движения при развозке товара;
- ведение маршрутных листов, контроль расхода топлива.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кому в первую очередь предоставят убежище, перечень категорий.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кому посчастливится получить выплаты.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: пожилых украинцев приглашают работать, готовы платить от 20 тысяч.