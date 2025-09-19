Работа для пенсионеров в Днепре предусмотрена для украинцев почтенного возраста в нескольких направлениях и на разных вакансиях.

Работа для пенсионеров в Днепре в последнее время стала популярной и актуальной, поэтому работодатели предлагают вакансии для людей преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается работа на должность сварщика, оплачиваемая зарплатой в размере от 40 000 – 55 000 гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Требования к кандидату:

опыт от 1 года с тонким металлом (0,5-1,5 мм) или желание учиться;

чтение чертежей.

Обязанности в должности:

выполнение сварочных работ (аргон, полуавтомат) на производстве металлоконструкций из нержавеющей стали по чертежу.

Также работа для пенсионеров в Днепре найдется на должность водителя-экспедитора, оплачиваемую зарплатой в размере 23 - 25 тысяч гривен. Производство расположено на правом берегу – ул. М.Руденко (Войцеховича), конечная остановка трамвая № 17. График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00.

Требования к кандидату:

пунктуальность, вежливость, ответственность, усердие, неконфликтность;

стаж вождения не менее 1-го года;

умение работать в команде, знание города;

желательно проживающий в частном секторе, или с возможностью зарядки электричеством авто

Обязанности в должности:

прием товара (электричество и хозтовары) в соответствии с сопроводительными документами;

погрузка-разгрузка товара размещения и укладки груза в автомобиле;

обеспечение безопасности груза при транспортировке;

оформление документации по приему и выдаче груза;

определение оптимального маршрута движения при развозке товара;

ведение маршрутных листов, контроль расхода топлива.

