Дефіцит продуктів у Хмельницькій області зумовлений зменшенням урожаю та впливом погодних факторів, що призводить до зростання вартості і залежності від імпортних поставок.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області у сезоні 2025/26 стає все більш відчутним через зниження врожайності, повідомляє Politeka.

На полицях магазинів спостерігається скорочення асортименту свіжих овочів та фруктів. Експерти прогнозують, що така ситуація триватиме ще кілька місяців.

Поточний аграрний рік видався складним: тривалі морози, різкі зміни погоди та інші несприятливі чинники скоротили обсяги збирання більшості культур. Це створило ризики для постачання продукції в регіон та сусідні області. Весняні й літні аномалії принесли фермерам збитки замість очікуваного прибутку. Традиційного сезонного здешевлення не відбулося, а обмежені запаси свідчать про менші резерви на зиму.

У результаті відбувається підвищення цін на свіжі овочі. За словами економіста Едуарда Каражії, імпортні поставки здатні частково стабілізувати ситуацію. Якщо іноземна продукція не надходитиме, внутрішні культури дорожчатимуть через слабку конкуренцію. Додатковий імпорт допомагає знизити дефіцит і зменшити навантаження на місцевих аграріїв.

Попри проблеми, хліб та крупи залишаються доступними. Виробництво зернових перевищує внутрішні потреби, забезпечуючи продовольчу безпеку. Проте експортна структура створює труднощі: основні прибутки отримують трейдери й логістичні компанії, тоді як фермери мають лише невелику частку доходів. Це ускладнює економічне становище виробників.

Отже, дефіцит продуктів у Хмельницькій області зумовлений зменшенням урожаю та впливом погодних факторів, що призводить до зростання вартості і залежності від імпортних поставок. Контроль над ринком залишається ключовим для зменшення наслідків браку.

