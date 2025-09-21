Дефицит продуктов в Хмельницкой области обусловлен уменьшением урожая и влиянием погодных факторов, что приводит к росту стоимости и зависимости импортных поставок.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области в сезоне 2025/26 становится все более ощутимым из-за снижения урожайности, сообщает Politeka.

На полках магазинов наблюдается сокращение ассортимента свежих овощей и фруктов. Эксперты прогнозируют, что такая ситуация продлится еще несколько месяцев.

Нынешний аграрный год показался сложным: длительные морозы, резкие изменения погоды и другие неблагоприятные факторы сократили объемы уборки большинства культур. Это создало риски поставки продукции в регион и соседние области. Весенние и летние аномалии принесли убытки фермерам вместо ожидаемой прибыли. Традиционное сезонное удешевление не произошло, а ограниченные запасы свидетельствуют о меньших резервах на зиму.

В результате происходит повышение цен на свежие овощи. По словам экономиста Эдуарда Каражи, импортные поставки способны частично стабилизировать ситуацию. Если иностранная продукция не будет поступать, внутренние культуры будут дорожать из-за слабой конкуренции. Дополнительный импорт помогает снизить дефицит и снизить нагрузку на местных аграриев.

Несмотря на проблемы, хлеб и крупа остаются доступными. Производство зерновых превышает внутренние потребности, обеспечивая продовольственную безопасность. Однако экспортная структура создает трудности: основные доходы получают трейдеры и логистические компании, в то время как фермеры имеют лишь небольшую долю доходов. Это усложняет экономическое положение производителей.

Следовательно, дефицит продуктов в Хмельницкой области обусловлен уменьшением урожая и влиянием погодных факторов, что приводит к росту стоимости и зависимости импортных поставок. Контроль на рынке остается ключевым для уменьшения последствий брака.

