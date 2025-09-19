Укранці мають можливість скористатися безкоштовним житлом для ВПО у Київській області, тож розповідаємо, що для цього потрібно.

Державні та комунальні органи надають для ВПО безкоштовне житло у Київській області з можливістю тимчасового чи безстрокового проживання, повідомляє Politeka.

У теперішніх умовах війни, багато українців втратили свої домівки та змушені шукати прихисток у нових громадах. Держава створила механізм, який дозволяє отримати безкоштовне житло для ВПО в Київській області.

Дах над головою надається на рік із можливістю продовження терміну або безстроково для певних категорій громадян із правом подальшої приватизації.

Під пріоритет потрапляють багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, непрацездатні особи та пенсіонери, чия нерухомість зруйнована або стала непридата для проживання.

Для тимчасового проживання переселенці можуть отримати приміщення з комунальної власності громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області також надається тим, хто потребує поліпшення житлових умов, зокрема учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, родинам загиблих захисників України та дітям-сиротам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і досягли 16 років.

Для отримання такого помешкання переселенець подає заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАП за місцем реєстрації. Члени сім’ї автоматично включаються до обліку разом із заявником, якщо вони не перебувають на соціальному обліку за місцем своєї реєстрації.

До заяви додаються копії документів, що підтверджують особу, громадянство, родинні зв’язки, статус, а також документи для пріоритетного надання будинку. Після перевірки орган ухвалює рішення про постановку на квартирний облік.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право