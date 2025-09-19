Украинцы имеют возможность воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в Киевской области, поэтому рассказываем, что для этого нужно.

Государственные и коммунальные органы предоставляют для ВПЛ бесплатное жилье в Киевской области с возможностью временного или бессрочного проживания, сообщает Politeka.

В нынешних условиях войны многие украинцы потеряли свои дома и вынуждены искать убежища в новых общинах. Государство создало механизм, позволяющий получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Крыша над головой предоставляется на год с возможностью продления срока или бессрочно для определенных категорий граждан с правом дальнейшей приватизации.

Под приоритет попадают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, нетрудоспособные лица и пенсионеры, чья недвижимость разрушена или непригодна для проживания.

Для временного проживания переселенцы могут получить помещение из коммунальной собственности общества, где они зарегистрированы в Единой базе данных внутриперемещенных лиц.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области также предоставляется тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, в частности участникам боевых действий, людям с инвалидностью в результате войны, семьям погибших защитников Украины и детям-сиротам, имеющим статус внутренне перемещенных лиц и достигших 16 лет.

Для получения такого жилища переселенец подает заявление в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту регистрации. Члены семьи автоматически включаются в учет вместе с заявителем, если они не состоят на социальном учете по месту своей регистрации.

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих личность, гражданство, родственные связи, статус, а также документы для приоритетного предоставления дома. После проверки орган выносит решение о постановке на квартирный учет.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право