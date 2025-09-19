Робота для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює професії в освіті, обслуговуванні та торгівлі, забезпечує комфортні умови.

Робота для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає кілька цікавих вакансій, що дозволяють залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії розміщує сайт work.ua.

Миколаївський ліцей №28 запрошує на посаду посудомийниці. Основні обов’язки включають професійне миття посуду, кухонного приладдя та інвентарю, підтримання чистоти та порядку на робочому місці, а також співпрацю з кухарями для безперебійної роботи їдальні.

Вимоги до досвіду відсутні, вік та освіта не мають значення — приймають навіть пенсіонерів. Пропонують офіційне працевлаштування, стабільну зарплату 8 000 грн, повний робочий день з понеділка по п’ятницю, 8:00–16:00, а також дружній колектив та комфортне середовище.

Пансіонат «Дім Турботи» шукає кухаря для приготування страв тричі на день. Працівник стежить за чистотою на кухні та безпечними умовами роботи, підтримує атмосферу турботи і поваги для підопічних. Оплата складає 750 грн на день, графік 7/7, передбачено кімнату відпочинку з можливістю ночівлі та харчування під час зміни. Попередній досвід та освіта не потрібні, а колектив створює підтримуючу атмосферу.

Українська мережа будівельно-господарських магазинів «33 квадратних метри» проводить відбір на посаду керівника торгового залу. Основні обов’язки: організація та контроль роботи персоналу, забезпечення наявності товару у торговому залі, викладка продукції за планограмою, виконання планових показників та замовлень. Вакансія передбачає ставку, мотивацію, вислугу років, соціальні гарантії та можливість кар’єрного росту до регіонального директора або роботи у центральному офісі.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює професії в освіті, обслуговуванні та торгівлі, забезпечує комфортні умови, стабільний дохід та можливість залишатися активним і корисним у повсякденному житті, підтримуючи власну зайнятість та соціальну активність.

