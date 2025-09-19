Работа для пенсионеров в Николаевской области включает профессии в образовании, обслуживании и торговле, обеспечивает комфортные условия.

Работа для пенсионеров в Николаевской области предусматривает несколько интересных вакансий, позволяющих оставаться активными и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Николаевский лицей №28 приглашает на должность посудомоечницы . Основные обязанности включают профессиональное мытье посуды, кухонных принадлежностей и инвентаря, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте, а также сотрудничество с поварами для бесперебойной работы столовой.

Требования к опыту отсутствуют, возраст и образование не имеют значения принимают даже пенсионеров. Предлагают официальное трудоустройство, стабильную зарплату 8 000 грн., полный рабочий день с понедельника по пятницу, 8:00–16:00, а также дружеский коллектив и комфортную среду.

Пансионат «Дом Заботы» ищет повара для приготовления блюд трижды в день. Сотрудник следит за чистотой на кухне и безопасными условиями работы, поддерживает атмосферу заботы и уважения для подопечных. Оплата составляет 750 грн в день, график 7/7, предусмотрена комната отдыха с возможностью ночлега и питания во время смены. Предыдущий опыт и образование не требуются, а коллектив создает поддерживающую атмосферу.

Украинская сеть строительно-хозяйственных магазинов «33 квадратных метра» производит отбор на должность руководителя торгового зала. Основные обязанности: организация и контроль работы персонала, обеспечение наличия товара в торговом зале, выкладка продукции по планограмме, выполнение плановых показателей и заказов. Вакансия предусматривает ставку, мотивацию, выслугу лет, социальные гарантии и возможность карьерного роста к региональному директору или работе в центральном офисе.

Итак, работа для пенсионеров в Николаевской области охватывает профессии в образовании, обслуживании и торговле, обеспечивает комфортные условия, стабильный доход и возможность оставаться активной и полезной в повседневной жизни, поддерживая собственную занятость и социальную активность.

