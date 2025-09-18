Новий графік руху поїздів у Черкаській області внесе деякі корективи у пересування країною для любителів залізниці.

Новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає запуск додаткового рейсу, який буде доволі зручним для мешканців нашого регіону, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", йдеться про №795/796 Кременчук - Київ, що прямуватиме через Черкаську область.

Новий графік руху поїздів включає рейси з Кременчука до столиці у визначені дні. Пасажирські склади вирушатимуть 23, 25, 26, 29 і 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10 і 13 жовтня 2025 року.

Згідно з новим графіком руху поїздів у Черкаській області, відправлення з Кременчука заплановано на 06:00 із прибуттям до Києва об 11:28. Зворотний маршрут зі столиці стартуватиме о 12:33 і прибуватиме до кінцевої о 18:04.

Як повідомили в залізничній компанії, на рейсі передбачені зупинки на ключових станціях. Пасажири зможуть сісти у Знам’янці, на станції імені Тараса Шевченка, у Корсуні Шевченківському, а також у Києві на станції Видубичі Трипільські.

Це дозволяє зручно дістатися до великих населених пунктів та поєднати наш регіон з іншими. Склад сформований так, щоб забезпечити різні потреби пасажирів. У ньому курсуватимуть купейні та плацкартні вагони, які мають сидячі місця.

Варто нагадати, що раніше "Укрзалізниця" також повідомляла про зміни в пасажиропотоці. За даними компанії, у серпні попит на популярні напрямки знизився.

Лише за тиждень із 18 до 24 серпня в застосунку зафіксували 128 тисяч пошукових запитів на квитки з Києва до Львова, тоді як ще раніше ця цифра становила 151 тисячу.

